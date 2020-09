Grande Fratello Vip

Fausto Leali dopo la squalifica al Grande Fratello Vip: ''Non sono razzista, ma il microfono h24 è faticoso''

''Ho sbagliato perché ho utilizzato con leggerezza un termine'', ha Fausto Leali all'indomani della sua squalifica dal Grande Fratello Vip.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/09/2020 - 10:34:58 Letto 349 volte

"Ho sbagliato perché ho utilizzato con leggerezza un termine, 'negro', che ha assunto una connotazione dispregiativa. Ma nelle mie parole non c'è l'intenzione di offendere. La verità è che io ho passato tanto tempo con musicisti afroamericani con i quali ho sempre scherzato utilizzando quel termine come fossi uno di loro". Fausto Leali parla così con l'Adnkronos all'indomani della sua squalifica dal 'GfVip' per una frase razzista pronunciata nei confronti di Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. "

"Il problema è che dopo due giorni che hai il microfono 24 ore su 24 te ne scordi e finisci per parlare senza grande attenzione, come se stessi rilassato in casa. Ma se dici una cavolata in casa con amici fai in tempo a dire: ho sbagliato. Lì no", ammette Leali. Alla domanda se rifarebbe il reality, risponde: "È faticoso. Più di quello che pensavo. Lì è pieno di giovani che fanno ginnastica dalla mattina alla sera ma io dopo 10 minuti di stretching non so più che fare. Insomma, purtroppo non ero a mio agio. E ringrazio i ragazzi perché mi hanno salutato con commozione e mi hanno dimostrato affetto e solidarietà", conclude.

Ti potrebbe interessare? Frasi razziste al Grande Fratello Vip: squalificato Fausto Leali

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!