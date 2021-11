nozze Panicucci

Federica Panicucci annuncia le nozze con Marco Bacini

Presto la coppia convolerà a nozze, probabilmente nel 2022: ''Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico'', ha detto Federica Panicucci.

Pubblicata il: 24/11/2021

Insieme da 5 anni, Federica Panicucci e Marco Bacini sono il ritratto della felicità. Sempre sorridenti, felici e affiatati, sui social regalano scorci sul loro amore tra foto di coppia e dediche romantiche. "Tu sei il mio posto nel mondo" ha scritto la conduttrice in occasione del compleanno del suo compagno, e con lui progetta un futuro radioso. Al settimanale "Chi" ha rivelato di pensare alle nozze: "Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico", ha detto.

In Marco, Federica ha trovato l'altra metà della mela. Con lui si sente libera di essere se stessa e ha imparato a ridere dei propri difetti. "Mi conosce molto bene e mi prende in giro, riesce a sdrammatizzare momenti che per me sono fonte di ansia e stress: in questo mi aiuta moltissimo", ha raccontato la conduttrice. Presto la coppia convolerà a nozze, probabilmente nel 2022 e, anche se ancora la data non è stata fissata, lei già vola con la fantasia: "Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi" confida.

Fonte: Tgcom 24

