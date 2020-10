Federica Pellegrini è positiva al Coronavirus: ''Ho pianto tanto''

Federica Pellegrini annuncia la sua positività al Covid-19 con un video in lacrime, attraverso una serie di stories sul suo profilo Instagram.

“Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori tornata a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola, e ovviamente non sono più andata in piscina. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone ed è positivo, sono positiva al Covid

Avrei dovuto partite lunedì per Budapest per partecipare alla Isl (la gara a squadre che è una sorta di Champions del nuoto, ndr), non vedevo l’ora di tornare in acqua e cominciare finalmente una stagione normale anche perché stavo bene e mi ero allenata bene.

Non so se ridere o piangere, in verità ho pianto fino ad adesso. Cercheremo di prendere il lato positivo della cosa anche se per adesso mi sfugge. Ci facciamo questi 10 giorni di quarantena a casa".