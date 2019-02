presentazione nuovo album

Fedez domani a Palermo

Fedez, sabato sarà a Palermo per presentare ''Paranoia Airlines'', il suo nuovo album.

15/02/2019

Il rapper dei social, metà della causa della creazione del neologismo “ferragnez”, l’ormai ex giudice di X Factor. C’è tutto questo e altro dietro Fedez, che sarà sabato alle 16 alla Feltrinelli in via Cavour per presentare “Paranoia Airlines”, il suo nuovo album.

L’album contiene 16 brani inediti, in cui sono presenti collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, che mostrano la poliedricità di Fedez e la sua capacità di padroneggiare differenti generi musicali: dal rap di Trippie Redd ed Emis Killa, alla dance pop di Zara Larsson, al cantautorato di LP, alla trap di Tedua e la Dark Polo Gang, fino al pop di Annalisa.

Fedez Tornerà in Sicilia in concerto il 2 aprile al Pal’Art di Acireale.

