Fedez operato al San Raffaele di Milano: rimane ancora il mistero sulla malattia

Fedez è stato sottoposto martedì a un intervento chirurgico all'ospedale San Raffaele di Milano. Rimane al momento il più completo riserbo sulla natura della malattia di Fedez.

23/03/2022

Il rapper, che settimana scorsa aveva reso noti i suoi problemi di salute spiegando che avrebbe dovuto affrontare "un percorso importante", è attualmente ricoverato all'ospedale milanese, e Chiara Ferragni gli è stata accanto in tutte queste ore. Secondo quanto riporta il "Corriere della sera", per chiarire con precisione le sue condizioni e come procedere con le cure saranno decisivi nuovi esami a cui sarà presto sottoposto.

Lunedì Fedez era tornato per la prima volta a scrivere sui social dopo il toccante annuncio di settimana scorsa, per dire che martedì sarebbe stata "una giornata importante", approfittando per "ringraziare tutte le persone" che in questi giorni gli avevano scritto "mandando tanta positività".

Rimane al momento il più completo riserbo sulla natura della malattia di Fedez. Lui stesso, al momento dell'annuncio dei problemi di salute che avrebbe dovuto affrontare, aveva spiegato di non essere ancora pronto per parlarne compiutamente pur avendo l'intenzione di farlo in un prossimo futuro.

Fonte: TGCOM24

