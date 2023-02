Festival della Canzone Cristiana

Festival della Canzone Cristiana 2023, ospite della finale Aleandro Baldi

Si conclude oggi la seconda edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023. La finale sarà condotta dall'attrice Daniela Fazzolari, dal Direttore artistico Fabrizio Venturi e dal Dj Mitch di Radio 105.

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15, nell'Antico Teatro della Federazione Operaia, si conclude la seconda edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023.

La finale sarà condotta dall'attrice Daniela Fazzolari, dal Direttore artistico Fabrizio Venturi e dal Dj Mitch di Radio 105 e sarà trasmessa, in diretta mondiale, su Cristian Music TV Channel, sul sito www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it , e, in diretta radiofonica, su Radio Mater.

La giuria, il cui Presidente Onorario è Monsignor Giovanni D'Ercole, proclamerà il vincitore di questa seconda edizione.

Sarà assegnato un premio al vincitore ed altri premi realizzati dall'orafo Michele Affidato, tra cui quello della stampa e il premio al miglior progetto discografico. Altro riconoscimento importante é il Premio Papaboys Cristian Music 2023.

Prenderanno parte alla kermesse canora diversi ospiti, tra cui il cantautore Aleandro Baldi, il quale ritorna a Sanremo sul palco dell'antico Teatro della Federazione Operaia, dopo aver partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo: nell'anno 1992 nella categoria “Nuove Proposte”, con la canzone ‘Non Amarmi’, cantata in coppia con Francesca Alotta e nel 1994, in cui vinse il Festival con la canzone “Passerà”, nella categoria Big.

Si esibiranno nuovamente, a grande richiesta, dopo il successo ottenuto ieri, Noel Robinson e Jnr Robinson, star internazionali inglesi della Cristian Music e Padre Luca Arzenton con Shout Koinonia.

Mago Heldin, prestigiatore ed illusionista, sarà anch'egli ospite di questa ultima giornata, il quale, con il suo Magic Show (The art of illusion) ha girato l’intera Europa, su navi da crociera, nei teatri, nei casinò e nelle TV.

Il suo debutto è legato a Raffaella Carrà in "Carramba che sorpresa".

E' definito il "Mago del Papa" per essersi esibito, più volte, davanti a Papa Francesco.

Anche il Direttore artistico Fabrizio Venturi si esibirà cantando "Caro Padre".

Gli artisti in gara

Artista: Anìma - Canzone: Ti Verrò a Cercare

Artista: Giuseppe M Bita’ - Canzone: Sono Solo un Uomo

Artista: Nazzareno Carchidi - Canzone: Come ti ho visto in quel film

Artista: Donato Boschi - Canzone: Ripeti con me

Artista: Piero Chiappano - Canzone: Una carezza leggera

Artista: Irene Coco - Canzone: Luce gentile

Artista: Piernicola Dallazeta - Canzone: Alla ricerca del mio Dio

Artista: Silvia Dottori - Canzone: Lontano da qui

Artista: Don Rossano Eutizi - Canzone: Nel mio silenzio

Artista: Gruppo Nova - Canzone: Passio

Artista: Tamara Medici - Canzone: Gridalo

Artista: Naelia - Canzone: Tu che sei la Luce

Artista: Nothingless - Canzone: L’amore di Gesu’

Artista: Federica Paradiso - Canzone: Credere (Dammi un’ala Di Riserva)

Artista: Angela Ruggiero - Canzone: A Te che sei

Artista: Carlotta Santandrea -Canzone: Sei qui nell’anima

Artista: Giuseppe Santilli - Canzone: Verbum Dei

Artista: Lucio Grieco - Canzone: Tienimi con Te

Artista: Nico e Angelo Laganà - Canzone: Papa Francesco uno di Noi

Artista: Saul City - Canzone: Cosa posso darti

