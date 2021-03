Sanremo 2021

Festival di Sanremo 2021: cantanti e ospiti della serata finale

Serata finale del 71° Festival di Sanremo: cantanti e ospiti in scaletta.

Sabato 6 marzo 2021 quinta e ultima serata del 71° Festival di Sanremo. Amadeus, Fiorello, Achille Lauro e Ibrahimovic alla loro ultima performance. Co-conduttrici: Serena Rossi, Tecla Insolia, Giovanna Botteri.

Si esibiscono per la seconda volta in una sola serata tutti e 26 i Big con le canzoni in gara. Vota solo il pubblico a casa tramite Televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 26 canzoni. I 3 BIG col punteggio più alto si esibiscono di nuovo (dal vivo o con RVM dell’ultima esibizione) e vengono votati dalla Giuria Demoscopica, Televoto e Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web (con il Televoto che vale il 34%): si azzerano, però, tutti i voti raccolti in precedenza. La canzone con la percentuale di voto più alta ottenuta in quest’ultima votazione vince Sanremo 2021 e può partecipare a Eurovision Song Contest 2021.

Ospiti della serata: Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, Umberto Tozzi, Riccardo Fogli con Michele Zarrillo e Paolo Vallesi, Dardust, Alberto Tomba e Federica Pellegrini e la Banda della Marina Militare.

