Sanremo 2021

Festival di Sanremo 2021: cantanti e ospiti quarta serata

Quarta serata del 71° Festival di Sanremo: cantanti e ospiti in scaletta.

05/03/2021

Venerdì 5 marzo 2021 quarta serata del 71° Festival di Sanremo. Amadeus, Fiorello, Achille Lauro e Ibrahimovic il poker fisso. Co-conduttrici: Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, con la quale Amadeus condurrà la parte dedicata alla finale delle Nuove Proposte.

Si esibiscono per la prima volta in una sola serata tutti e 26 i Big con le canzoni in gara

Serata Finale per le Nuove Proposte: esibizione delle 4 canzoni finaliste dei Giovani in gara votate da Giuria Demoscopica (33%), Televoto (34%) e Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web (33%). La prima classificata vince la Sezione Nuove Proposte. Ordine di uscita ancora non comunicata.

Ospite della serata: Mahmood, Alessandra Amoroso e Matilde Gioli che si esibiranno insieme a sostegno dei Lavoratori dello Spettacolo (ieri evocati anche dal bel momento realizzato per la cover de Lo Stato Sociale) e si riforma sul palco dell’Ariston anche la coppia Amoroso – Marrone. Emma peraltro è stata anche nel quadro di ieri di Achille Lauro.

A proposito di Lauro, stasera quadro punk con Boss Doms e Fiorello.

