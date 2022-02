Sanremo 2022

Festival di Sanremo 2022, Amedeus: ''Sono emozionato, più degli altri anni''

''Il primo anno c'era l'incoscienza dell'inizio, lo scorso anno si viveva una situazione pazzesca; ora c'è grande gioia per un ritorno alla quasi normalità'', rivela in conferenza stampa Amadeus.

Conto alla rovescia per Sanremo 2022, al via questa sera alle 20.40 dal teatro Ariston. "Sono emozionato, più degli altri anni", rivela in conferenza stampa Amadeus, spiegando che "il primo anno c'era l'incoscienza dell'inizio, lo scorso anno si viveva una situazione pazzesca; ora c'è grande gioia per un ritorno alla quasi normalità e grande entusiasmo popolare, già sul green carpet".

Questa sera Amadeus sarà affiancato da Ornella Muti. Sul palco anche Fiorello. "Mi sono svegliato alle cinque e mezzo e ho cronometrato anche la sveglia di Fiorello alle 6.20... mi ha detto che non vuole più vedermi per tre anni, ma gli ho ricordato che saremo in vacanza insieme già ad agosto", aggiunge il conduttore e direttore artistico del Festival che però resta abbottonato sulla performance dello shownam: "Con Fiorello ho soltanto provato una canzone, per il resto davvero non so cosa accadrà...".

Quanto agli altri ospiti, "vedo che ogni giorno spuntano nuovi ospiti di Checco Zalone al Festival... comunque, Cassano non ci sarà" afferma a proposito anche dello 'scherzo da prete' ordito ieri dal parroco di Capurso, il paese natale del comico, circa un casting fra i parrocchiani per scegliere sette suoi compaesani per salire sul paco dell'Ariston: tutto smentito dallo stesso parroco.

Amadeus poi annuncia la partecipazione Roberto Saviano nella serata di giovedì: il giornalista e scrittore "parlerà del trentesimo anniversario della Strage di Capaci", nella quale il 23 maggio 1992 persero la vita il giudice Giovanni Falcone, moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

