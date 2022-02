Sanremo 22

Festival di Sanremo 2022, il programma della finale

Ad affiancare il conduttore Amadeus nellultima serata arriva sul palco Sabrina Ferilli.Super ospite Marco Mengoni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/02/2022 - 11:34:52 Letto 389 volte

Ad affiancare il conduttore Amadeus nell’ultima serata arriva sul palco Sabrina Ferilli. L’attrice, protagonista di fiction e film di successo, e amatissima dal pubblico televisivo, è stata già due volte sul palco dell’Ariston. La prima nel 1996 al fianco di Pippo Baudo come coconduttrice, e la seconda come ospite nel 2002. Super ospite musicale un cantante che è già salito sul palco dell'Ariston anche in gara: Marco Mengoni. Sul palco, dopo essere stati tutta la settimana sulla nave Costa Toscana, ci saranno anche Fabio Rovazzi e Orietta Berti.

Nel corso della finale, i 25 Artisti torneranno a esibirsi nei loro brani inediti. Ma questa volta sarà soltanto il Televoto a decidere la classifica, che andrà a sommarsi a quella delle serate precedenti. Da questa graduatoria usciranno tre finalisti: i voti saranno azzerati e un’ultima votazione (equamente divisa tra Televoto, Sala stampa e Demoscopica) deciderà il vincitore del Festival di Sanremo 2022.

Scaletta quinta serata Sanremo 2022

Sangiovanni – Farfalle

– Farfalle Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

– Tuo padre, mia madre, Lucia Le Vibrazioni – Tantissimo

– Tantissimo Emma – Ogni volta è così

– Ogni volta è così Matteo Romano – Virale

– Virale Iva Zanicchi – Voglio amarti

– Voglio amarti DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

– Chimica Elisa – O forse sei tu

– O forse sei tu Fabrizio Moro – Sei tu

– Sei tu Tananai – Sesso Occasionale

– Sesso Occasionale Irama – Ovunque sarai

– Ovunque sarai Aka7even – Perfetta così

– Perfetta così Highsnob e Hu – Abbi cura di te

– Abbi cura di te Achille Lauro – "Domenica"

– "Domenica" Yuman – "Ora e qui"

– "Ora e qui" Noemi – “Ti amo non lo so dire”

– “Ti amo non lo so dire” Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

– “Apri tutte le porte” La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

– “Ciao ciao” Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

– “Inverno dei fiori” Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

– “Lettera di là dal mare” Mahmood e Blanco – "Brividi"

– "Brividi" Ana Mena – “Duecentomila ore”

– “Duecentomila ore” Rkomi – “Insuperabile”

– “Insuperabile” Dargen D’Amico – “Dove si balla”

– “Dove si balla” Giusy Ferreri – “Miele”

Fonte: Sorrisi e Canzoni

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!