Festival di Sanremo 2022, il programma della prima serata

Ad affiancare il conduttore Amadeus nella serata di apertura ci sono Ornella Muti, icona del cinema italiano e non solo, e Fiorello. Super ospiti i Måneskin, che dopo la vittoria dello scorso anno tornano sul palco dove tutto è iniziato. È stato proprio l’Ariston infatti a dare il via al loro anno trionfale, con successi e riconoscimenti in tutto il mondo. Saranno presenti anche i Meduza, trio di producer italiani, tra i più ascoltati nel mondo della musica dance.

La scaletta della serata prevede l’esibizione della prima metà dei 25 brani in gara (12). Saranno votati dalla Sala stampa, che quest’anno è divisa equamente tra carta stampata, tv e radio.

Questi i cantanti in gara questa sera:

Achille Lauro - "Domenica"

- "Domenica" Ana Mena - "Duecentomila ore"

- "Duecentomila ore" Dargen D'Amico - "Dove si balla"

- "Dove si balla" Gianni Morandi - "Apri tutte le porte"

- "Apri tutte le porte" Giusy Ferreri - "Miele"

- "Miele" La Rappresentante di Lista - "Ciao ciao"

- "Ciao ciao" Mahmood e Blanco - "Brividi"

- "Brividi" Massimo Ranieri - "Lettera di là dal mare"

- "Lettera di là dal mare" Michele Bravi - "Inverno dei fiori"

- "Inverno dei fiori" Noemi - "Ti amo non lo so dire"

- "Ti amo non lo so dire" Rkomi - "Insuperabile"

- "Insuperabile" Yuman - “Ora e qui”

