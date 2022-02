Sanremo 22

Festival di Sanremo 2022, il programma della seconda serata

Nella seconda serata arriva ad affiancare Amadeus in qualità di co-conduttrice Lorena Cesarini. Ospite musicale del mercoledì è Laura Pausini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/02/2022 - 09:34:51 Letto 407 volte

Nella seconda serata arriva ad affiancare Amadeus in qualità di co-conduttrice Lorena Cesarini, la giovane attrice conosciuta in “Suburra”. Ospite musicale del mercoledì è Laura Pausini.

Sul palco salgono gli Artisti in gara che non si sono esibiti nella serata inaugurale. La votazione è uguale a quella del martedì (cioè sarà la Sala stampa a giudicare) e riguarderà quindi la seconda metà delle canzoni in competizione (13).

Questi i cantanti in gara questa sera:

Aka 7even - "Perfetta così"

- "Perfetta così" Ditonellapiaga con Rettore - "Chimica"

- "Chimica" Elisa - "O forse sei tu"

- "O forse sei tu" Emma - “Ogni volta è così”

- “Ogni volta è così” Fabrizio Moro - "Sei tu"

- "Sei tu" Giovanni Truppi - "Tuo padre, mia madre, Lucia"

- "Tuo padre, mia madre, Lucia" Highsnob e Hu - "Abbi cura di te"

- "Abbi cura di te" Irama - "Ovunque sarai"

- "Ovunque sarai" Iva Zanicchi - "Voglio amarti"

- "Voglio amarti" Le Vibrazioni - "Tantissimo"

- "Tantissimo" Matteo Romano - "Virale"

- "Virale" Sangiovanni - "Farfalle"

- "Farfalle" Tananai - "Sesso occasionale"

Fonte: Sorrisi e Canzoni

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!