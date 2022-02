Sanremo 2022

Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco guidano la classifica della terza serata

Elisa seconda e Morandi terzo.

04/02/2022

Mahmood & Blanco al primo posto, Elisa seconda e Gianni Morandi sul terzo gradino del podio, nella classifica della terza serata di Sanremo 2022, determinata dal voto sui 25 Big della giuria demoscopica (gestita per il quarto anno consecutivo da Noto Sondaggi, come la giuria della Sala Stampa), che ha pesato per il 50%, e dal televoto per l'altro 50%.

Al quarto Irama, al quinto Sangiovanni, al sesto Emma, al settimo Massimo Ranieri, all'ottavo Fabrizio Moro, al non La Rappresentante di Lista, al decimo Dargen D'Amico.

A seguire, in ordine di classifica: Michele Bravi, Ditonellapiaga e Rettore, Aka7even, Achille Lauro e Harlem Gospel Choir, Noemi, Rkomi, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Highsnob e Hu, Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, Yuman, Ana Mena e Tananai.

