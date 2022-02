Sanremo 2022

Festival di Sanremo 2022, record di ascolti per la prima serata: quasi 11milioni di spettatori

Erano 17 anni che la media di share della prima serata non superava il 54% di share.

La serata d'esordio di Sanremo 2022 entra negli annali, superando anche il primo festival di Baglioni in termini di share medio e il Baglioni Bis sia per spettatori che per share. Erano 17 anni che la media di share della prima serata non superava il 54% di share. Bisogna risalire al Festival del 2005 condotto da Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Felini, quando lo share medio della serata d'esordio fu del 54,78% di share.

Dieci milioni e 911mila telespettatori e 54.7% di share. Lo scorso anno erano stati 10 milioni 58mila per uno share del 52,2%. La prima parte della prima serata ha avuto il 54.5% con 13 milioni e 805mila spettatori, la seconda il 55.4% con 6 milioni 412 mila. L'anno scorso 11mln 176mila spettatori nella prima parte e 4mln 212mila nella seconda, per uno share rispettivamente del 46,4 e 47,8%.

