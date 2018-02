sanremo

Festival di Sanremo: inizio col botto

Boom di ascolti per l'esordio del Festival di Sanremo firmato Claudio Baglioni...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/02/2018 - 17:28:20 Letto 359 volte

Boom di ascolti per l'esordio del Festival di Sanremo firmato Claudio Baglioni: la prima serata del festival, che vedeva Fiorello tra gli ospiti, è stata seguita in media da 11.603.000 telespettatori con il 52,1% di share.

"Gli ascolti della 1/a serata di Sanremo, i migliori dal 2005, premiano uno straordinario lavoro di squadra coordinato dal direttore artistico Baglioni e impreziosito da 2 artisti come Favino e Hunziker. A loro, a Fiorello che ha portato sul palco il suo talento unico e la sua carica inesauribile, va il mio ringraziamento, che estendo alla squadra di Rai1 e a tutti coloro che hanno contribuito a offrire a milioni di italiani una trasmissione di grande qualità musicale e televisiva". Ha dichiarato il dg Rai Mario Orfeo.

Ad aprire la prima serata all’Ariston è stato proprio Fiorello, che si è trovato di fronte un imbucato che gli ha chiesto "un contatto con il procuratore capo della Repubblica e con il sindaco di Sanremo". "Sono due mesi che ci provo" ha aggiunto, mentre tentavano di fermarlo e portarlo giù. "Faccio il Pippo Baudo della situazione", reagisce Fiorello divertito, prima che l'assistente di studio riesca a far scendere l'incursore. "Nemmeno cavallo pazzo è più quello di una volta. Una volta si arrampicavano sulla balconata. Ora chiedono il permesso", commenta il mattatore ancora incredulo.

Più tardi Fiorello trasforma lo “spazio Pausini”, assente per problemi di salute, in una gag sulla par condicio. Per driblare i limiti imposti alle tv nel periodo prelettorale Fiorello, affiancato nella seconda uscita da Baglioni, propone al pubblico una dichiarazione di voto al buio. "Facciamo una cosa: la regia inquadra solo me e te e io chiedo al pubblico per chi voterà ma la risposta la vedremo solo noi. Chi vota Pd? Chi vota 5 Stelle? Chi vota centrodestra?", dice Fiorello, che conclude con un affondo scherzoso sul dg Rai. "Orfeo tu non puoi alza' la mano tre volte!", dice lo showman tra le risate del pubblico. Poi nello sketch interviene al telefono anche la stessa Pausini, alla quale Baglioni e Fiorello dedicano un'ode "all'amica risanata".

Splendida padrona di casa Michelle Hunziker, che con la sua allegria ha saputo condurre la serata tra sorrisi e leggerezza. Non si può dire lo stesso di Claudio Baglioni, un po’ impacciato nei panni del presentatore, e dunque più attaccato alla parte del direttore artistico che segue rigorosamente la scaletta a memoria.

Anche in questa 68esima edizione del Festival non sono mancati i colpi di scena. Era giallo infatti sulla canzone presentata da Ermal Meta e Fabrizio Moro: il ritornello è praticamente identico ad un brano presentato a Sanremo Giovani nel 2016 rischia di costare l'eliminazione dalla gara alla canzone “Non mi avete fatto niente”, finora data per favorita alla vittoria da tutti i bookmakers. Oggi il vicedirettore di Rai 1, Claudio Fasulo, ha fatto sapere che “il brano ha i requisiti di canzone nuova. Quindi rimane in gara".

"Non c'è nessuno scoop. L'autore aveva dichiarato fin da subito la rielaborazione di un suo brano. E il regolamento prevede che una citazione o un'autocitazione, come in questo caso, possa occupare fino ad un terzo del brano in gara. Quindi il brano ha tutte le carte in regola", aggiunge. Sull'argomento è intervenuto anche Claudio Baglioni: "Da quello che ho capito non si tratta di plagio ma di un'autocitazione di una parte di un brano dello stesso autore. Per ora non ho sentito né Ermal né Fabrizio".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!