Filippine: incendio in un centro commerciale. 37 persone bruciate vive

Nel sud delle Filippine un violento incendio all’interno di un centro commerciale, a Davao, ha causato la morte di circa 37 persone...

Nel sud delle Filippine un violento incendio all’interno di un centro commerciale, a Davao, ha causato la morte di circa 37 persone.

I soccorritori, che sono riusciti a domare le fiamme. Sul posto è arrivato anche il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte. "La possibilità che ci siano sopravvissuti è nulla", ha detto.

Una manager del centro commerciale, Janna Abdullah Mutalib, ha detto che le fiamme si sono sprigionate al terzo piano del complesso, dove vengono esposti per la vendita vestiti, elettrodomestici e mobili. Al momento, però, non è chiaro quali siano le cause che hanno dato il via alle fiamme.

