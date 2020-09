cinema

Film più visti al cinema: Tenet sempre in vetta

Tenet, il film di fantascienza che sfida le leggi della fisica di Christopher Nolan, rallenta la sua corsa ma rimane in vetta alla classifica dei film più visti in Italia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/09/2020 - 09:34:37 Letto 373 volte

Tenet, il film di fantascienza che sfida le leggi della fisica di Christopher Nolan, con John David Washington e Robert Pattinson, rallenta la sua corsa ma rimane in vetta alla classifica dei film più visti in Italia, secondo i dati Cinetel, segnando 435mila euro nel weekend e quasi 5 milioni e mezzo in un mese di programmazione. Un terzo degli incassi totali (pari a 1 milione 549mila euro) che rispetto a una settimana fa calano del 34% (-83% se riferito allo stesso periodo del 2019).

Stabile al secondo posto After 2 (After we collided), secondo episodio della storia d'amore tra Tessa e Hardin, tratto dall'omonimo bestseller di Anna Todd, che ha fatto di After un successo mondiale tra i teenager. Alla terza settimana di programmazione registra 197mila euro (quasi 4 milioni in totale).

Al terzo posto debutta la commedia francese Il meglio deve ancora venire con Fabrice Luchini e Patrick Bruel (presentato alla Festa del Cinema di Roma 2019) che incassa 121mila euro.

Seguono altre due new entry: l'horror Jack in the Box per la regia di Lawrence Fowler, con 116mila euro, e Miss Marx con 113mila euro, diretto da Susanna Nicchiarelli, sulla figura di Eleanor Marx, e presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Non odiare, dramma a sfondo politico di Mauro Mancini con Alessandro Gassmann, che - sesto, in discesa di due posizioni - fa segnare alla seconda settimana 92mila euro (260mila in totale).

Perde un posto anche Le sorelle Macaluso, il film di Emma Dante, anch'esso in concorso a Venezia, con poco più di 81 mila euro (219mila in due settimane).

Ottava posizione al debutto per Mister Link, il nuovo film d'animazione dello Studio Laika che porta a casa 57mila euro.

Chiudono la top ten The New Mutants (dal quinto al nono posto), horror legato alla saga degli X-Men che ottiene 51mila euro (totali 545mila), e Onward - Oltre la magia, in sala da cinque settimane (920mila euro di incasso totale).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!