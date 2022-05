Finlandia-Svezia nella Nato, Russia: ''Mossa che non rimarrà senza una reazione politica''

Nato

Finlandia-Svezia nella Nato, Russia: ''Mossa che non rimarrÓ senza una reazione politica''

''La Russia non ha intenzioni ostili in relazione alla Finlandia e alla Svezia, i due Paesi intenzionati a entrare nella Nato'', ha detto il vice ministro degli esteri Alexander Grushko.

"La Russia non ha intenzioni ostili in relazione alla Finlandia e alla Svezia, i due Paesi intenzionati a entrare nella Nato". Lo ha detto il vice ministro degli esteri Alexander Grushko, precisando che tale mossa "non rimarrà senza una reazione politica".

Tuttavia "è presto per parlare di dispiegamento delle forze nucleari russe nella regione baltica in caso Finlandia e Svezia dovessero entrare nella Nato", ha aggiunto.

