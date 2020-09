Festival di Sanremo

Fiorello su Sanremo: ''Senza pubblico non avrebbe senso''

''Se levi tutto questo hai levato l'80% di Sanremo'', a dirlo è stato Rosario Fiorello

13/09/2020

"Fare Sanremo senza pubblico non avrebbe senso. Il format Sanremo è assembramento, è 1500 giornalisti in sala stampa, il format Sanremo è 1000 persone davanti all'Ariston, è avere la gente che aspetta i cantanti sotto gli hotel per poterli toccare e abbracciare. Se levi tutto questo hai levato l'80% di Sanremo". A dirlo è stato Rosario Fiorello a margine del Festival della Comunicazione di Camogli dove ha ricevuto il premio Comunicazione.

L'ultimo palco di Fiorello è stato Sanremo, in Liguria e il primo dopo la ripresa è stato a Camogli, guarda caso sempre in Liguria. Lo showman sulla kermesse canora ha proseguito: "Poi qualcuno ha detto di non pensare alle persone in sala ma ai milioni di spettatori a casa, ma è difficile cantare e fare comicità davanti a una platea semi vuota".

