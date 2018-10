matrimonio Natale Giunta

Fiori d'arancio per lo chef Natale Giunta e sfida culinaria con lo stellato Accursio Craparo

In diretta tv alla Prova del cuoco, Giunta annuncia a Elisa Isoardi le sue nozze imminenti.

31/10/2018

Fiori d’arancio per lo chef siciliano Natale Giunta, che ieri nel suo spazio televisivo alla Prova del cuoco su Rai Uno ha fatto commuovere la conduttrice Elisa Isoardi, consegnandole la sua partecipazione di nozze.

Trentanove anni, una vita trascorsa davanti ai fornelli, Giunta originario di Termini Imerese nel palermitano, sposerà il 6 dicembre a Palermo, la sua fidanzata Valeria Egle Giallombardo, 31 anni, igienista dentale conosciuta tre anni fa, nel suo studio odontoiatrico.

Giunta sarà impegnato domenica 4 novembre a Taormina in una cena a quattro mani con lo chef stellato Accursio Craparo all’NH Collection.

La cena a quattro mani con Natale Giunta e Accursio Craparo

L’appuntamento, aperto al pubblico, è per le ore 20.00, al ristorante Zefiro dove Giunta unirà la sua arte a quella di Accursio Craparo, nato a Sciacca, stella Michelin per il ristorante Accursio di Modica, definito il cuoco “delle due Sicilie”, per le suggestioni dell’infanzia e le ispirazioni dell’esperienza che l’hanno portato a viaggiare tra ovest e est.

La cena fa parte del ciclo di incontri promossi dallo chef Natale Giunta che ha assunto la guida gastronomica di due delle strutture più iconiche del Gruppo NH Collection, Taormina e Amalfi.

