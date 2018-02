assalto armato

Florida, strage in una scuola

Giovane armato ha aperto il fuoco in un liceo in Florida

Pubblicata il: 15/02/2018

E' di almeno 17 morti il bilancio delle vittime, confermato dalle forze dell'ordine, cadute sotto i colpi di un giovane armato che ha aperto il fuoco in un liceo in Florida, la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, circa 70 chilometri a nord di Miami. I feriti sarebbero 15. Il responsabile dell'ennesimo assalto armato a una scuola Usa è un ex studente, problematico, Nikolas Cruz, di 19 anni. Fuggito dalla scuola, è stato catturato a circa tre chilometri di distanza e si è consegnato agli agenti senza opporre resistenza. Secondo quanto dichiarato dallo sceriffo, ha usato un fucile d'assalto semi-automatico Ar-15. Indossava una maschera antigas, aveva fumogeni e ha fatto scattare l'allarme per far uscire gli studenti dalle classi. Quando è stato arrestato mostrava segni di difficoltà respiratoria ed è stato portato in ospedale per un controllo, ma poi è stato condotto alla centrale di polizia.

