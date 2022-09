Francesco Totti

Francesco Totti a cena di nascosto con Noemi Bocchi: Beccati mentre escono separatamente dallo stesso ristorante

Beccati mentre escono separatamente dallo stesso ristorante, dove un tempo il Pupone portava Ilary Blasi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2022 - 12:13:54 Letto 864 volte

Un tempo ci andava con la moglie, ora Francesco Totti a cena ci va di nascosto con Noemi Bocchi, in quel localino a Terracina che tanto gli piace. Non resiste alla tentazione di vedere la sua nuova fiamma e nonostante abbia i paparazzi alle calcagna, le carte bollate sul tavolo e Ilary Blasi con i figli nella villa all’Eur, il Pupone si concede un po’ di tempo con la sua dama. Gli amici li scortando e cercano di proteggerli da sguardi indiscreti come mostrano le foto del settimanale “Chi”.

Francesco Totti usa sempre la stessa tecnica per vedere di nascosto Noemi Bocchi. Entra ed esce separatamente dal suo nuovo amore in modo che non possano fotografarli insieme. Si fanno accompagnare dagli amici per andare a cena e così assecondano la loro voglia irresistibile di vedersi. Lo hanno fatto a Terracina nel localino del cuore di Totti, dove un tempo ci portava Ilary Blasi. Era successo anche a San Felice Circeo dove lui entrava nel condominio in cui soggiornava lei senza mai farsi beccare insieme.

Fonte: TGCOM24

