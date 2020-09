Charlie Hebdo

Francia, al via il processo per attentato a Charlie Hebdo

Il processo per gli attentati di gennaio 2015 a Parigi contro la redazione di Charlie Hebdo e il supermercato Hyper Cacher si è aperto questa mattina davanti alla corte d'assise speciale di Parigi.

Pubblicata il: 02/09/2020

Inizia oggi a Parigi il processo contro 14 persone accusate di coinvolgimento negli attacchi terroristici alla sede del magazine satirico Charlie Hebdo e al supermarket kosher del gennaio 2015. I 14 imputati, di cui 11 si trovano in carcere e 3 sono fuggiti in Siria per unirsi all'Isis, devono rispondere di varie accuse, dalla complicità in attentati terroristici all'omicidio. I tre esecutori materiali degli attacchi furino uccisi dalla polizia.

Due di loro assaltarono la sede del giornale satirico Charlie Hebdo, uccidendo 12 persone. Un terzo terrorista uccise una donna poliziotto e poi assaltò un supermercato kosher, uccidendo altre quattro persone.

Gli attacchi terroristici del gennaio 2015 furono i primi di una serie di azioni terroristiche di matrice islamista che tra il 2015 e il 2016 hanno provocato in Francia oltre 230 morti. Il processo dovrebbe proseguire fino al 10 novembre.

Il settimanale satirico francese aveva ripubblicato ieri le caricature di Maometto, che ne avevano fatto un bersaglio del terrorismo islamico, in vista dell'apertura del processo oggi.

