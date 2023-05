Crisi migranti Italia-Francia

Francia: Meloni incapace gestire migranti. Tajani furioso: ''Non vado a Parigi, offese inaccettabili''

Critiche dal ministro francese dell'Interno, Gérald Darmanin, alla gestione italiana della questione migranti. In forse il bilaterale parigino tra ministri Esteri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/05/2023 - 17:09:30 Letto 761 volte

Critiche dal ministro francese dell'Interno, Gérald Darmanin, alla gestione italiana della questione migranti.

Parlando della situazione migratoria alla frontiera italo-francese, Darmanin dice che "a Mentone c'è afflusso di migranti per la situazione politica tunisina e perché la signora Meloni guida un governo di estrema destra, scelto dagli amici di Marine Le Pen e incapace di risolvere i problemi migratori per cui è stata eletta". In Italia "gravissima" crisi migratoria. In forse il bilaterale parigino tra ministri Esteri.

Tajani: inaccettabili parole Darmanin

"Sono parole inaccettabili quelle pronunciate dal ministro dell'Interno francese". "Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni", ha poi twittato il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani annullando la visita a Parigi.

Vano il chiarimento arrivato da Parigi

"Il governo francese auspica di lavorare con l'Italia per far fronte alla sfida comune rappresentata dalla rapida crescita dei flussi migratori", aveva fatto sapere il Quai d'Orsay intervenendo poco dopo le affermazioni del ministro Darmanin. Parigi "spera" che la visita di Tajani venga "riprogrammata rapidamente".

Non andrò a Parigi per il previsto incontro con @MinColonna .Le offese al governo ed all’Italia pronunciate del ministro @GDarmanin sono inaccettabili.Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 4, 2023

Fonte: Televideo

