Frasi razziste al Grande Fratello Vip: squalificato Fausto Leali

Fausto Leali è stato espulso dal Grande Fratello Vip. Il cantante è stato punito per aver chiamato "negro" Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli.

Il cantante ha usato il termine "negro", sostenendo che "nero è un colore, ne*ro è la razza". Enock stesso ha reagito alla frase di Leali: "Da casa ci guardano, non deve passare questa cosa qui, non bisogna dirlo", gli ha detto.

Dopo le polemiche suscitate dalle sue parole, è stato il presentatore Alfonso Signorini a comunicare la decisione in diretta: "Fausto, il pubblico ti conosce bene sia come grandissimo artista che come grande uomo. Al di là delle tue reali intenzioni, però, il peso delle parole che hai pronunciato può e deve avere una sola conseguenza: sei ufficialmente squalificato dal Grande Fratello, ti aspetto qui in studio per parlarne", ha detto Signorini.

Kevin Prince Boateng esprime la sua solidarietà al fratello di Mario Balotelli, Enock Bawuah. Anche, lo stesso SuperMario condivide la foto di Boateng e l'appello contro il razzismo: questa è la risposta "social" alla frase di Fausto Leali che sta suscitando tante polemiche.

"Io appartengo all'unica razza che conosco, quella umana!".

La stessa foto è stata poi rilanciata e condivisa dallo stesso Balotelli sempre nelle storie Instagram. Poco dopo, Boateng ha pubblicato una semplice schermata nera con su scritto "Out #faustoleali", taggando la pagina del Grande Fratello Vip, chiedendo quindi l'espulsione del cantante dalla trasmissione.

