tv

Frizzi: ''Tornerò a condurre l'Eredità''

''Tornerò a condurre L'Eredità...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/12/2017 - 15:58:09 Letto 579 volte

"Tornerò a condurre L'Eredità il 15 dicembre, prima insieme a Carlo Conti, poi continuerò da solo". Lo ha confermato lo stesso Fabrizio Frizzi durante la puntata de “La prova del cuoco” su Rai1, quando, accompagnato da Conti, è entrato a sorpresa nello studio della trasmissione di Antonella Clerici, per fare gli auguri di compleanno alla conduttrice, che alla notizia del ritorno in video di Frizzi dopo il malore delle scorse settimane non ha trattenuto la commozione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!