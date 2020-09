''Fuori dal gregge'', il nuovo singolo di Pupo: Uscirà prima in Russia, poi in Italia

musica

''Fuori dal gregge'', il nuovo singolo di Pupo: Uscirą prima in Russia, poi in Italia

Pupo dedica una canzone alla lotta che si sta combattendo contro il coronavirus, che uscirą in 2 versioni, dal 18 in Russia, poi Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/09/2020 - 12:17:24 Letto 407 volte

Uscirà il 18 settembre in Russia, e successivamente in Italia, una nuova canzone di Pupo, 'Fuori dal gregge', dedicata alla lotta che si sta combattendo contro il coronavirus. Lo ha detto all'ANSA il cantante, che in Russia è uno degli artisti italiani più conosciuti e di successo. "Ci saranno due versioni: io la canterò in italiano e il giovane cantante russo Alan nella sua lingua - ha spiegato Pupo, che un paio di giorni fa ha compiuto i 65 anni -. La canzone parla del Covid, di come si dovrebbe affrontare insieme questa battaglia, ma è un disco ballabile, divertente".

Il disco dovrebbe essere accompagnato da un video a cartoni animati. "Credo che Italia e Russia dovrebbero essere ancora più vicine in questo momento", ha aggiunto Pupo che già a marzo, in pieno lockdown, aveva inviato un messaggio ai suoi amici e fan russi intonando un brano del compositore Oleg Anofriyev per ringraziare la Russia degli aiuti all'Italia.

