Gas russo, Putin firma il decreto sul pagamento in rubli per i ''Paesi Ostili''

Vladimir Putin ha firmato il decreto presidenziale sulle regole del commercio di gas naturale russo con i cosiddetti Paesi ostili per il pagamento in rubli.

Lo ha comunicato lo stesso leader russo, aggiungendo che entrerà in vigore da domani, primo aprile.

I Paesi occidentali dovranno aprire un conto in rubli presso le banche russe per pagare il gas in rubli. Lo ha detto Vladimir Putin, secondo quanto riporta la Tass, sottolineando che il pagamento del gas in rubli è un passo verso la sovranità finanziaria della Russia.

"Nessuno ci vende niente gratis, e noi nemmeno faremo opere di carità. Significa che i contratti esistenti, in caso di mancato pagamento del gas in rubli, saranno interrotti". Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin per il quale "gli Usa cercano di spingere l'Europa ad acquistare il gas americano più caro" rispetto a quello di Mosca.

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti, per acquistare il gas i compratori dovranno aprire due conti, uno in valuta straniera e uno in rubli, presso una banca russa designata che effettuerà quindi la conversione.

Fonte: Adnkronos

