Germania, attentato a Münster: 3 morti e 20 feriti

Un furgone è piombato su un tavolino di un bar all'aperto di Kiepenkerl, zona turistica nel centro della città vecchia di Münster.

Ancora terrore in Germania. Oggi pomeriggio nel centro di Münster un furgone è piombato su un tavolino di un bar all'aperto di Kiepenkerl, zona turistica nel centro della città vecchia di Münster. Stessa la dinamica che ormai si ripete sulla folla inerme in tante parti del mondo. Anche questa volta si pensa ad un attacco di matrice terroristica. L'autore dell'attacco, riferisce la polizia, si è suicidato.



"Notizie terribile da Muenster. Il nostro pensiero va alle vittime e ai loro famigliari". Così si è espressa la portavoce del governo tedesco, Ulrike Demmer, via twitter a proposito del presunto attentato nella città di Muenster. Dello stesso tenore le parole della ministra della giustizia, Katarina Barley, che ha anche aggiunto: "Tutti ora dovrebbero fare il necessario per accertare la dinamica dei fatti".

Le autorità tedesche stasera hanno comunicato le perdite dell'attentato avvenuto a Muenster, in Germania. Sono tre i morti, incluso l'uomo alla guida che si è poi suicidato. Lo ha reso noto un funzionario della sicurezza.

