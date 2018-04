cane da combattimento

Germania: madre e figlio sbranati da cane da combattimento Staffordshire-Terrier

I corpi senza vita sono stati ritrovati nel loro appartamento di Hannover dalla figlia. La dinamica dei fatti non è ancora stata chiarita.

Sono madre e figlio le due vittime di un cane da combattimento, trovate stanotte prive di vita nel loro appartamento ad Hannover.

Ad affermarlo è la polizia cittadina in un comunicato reso noto oggi: "Stando alle prime ricostruzioni del medico legale una donna di 52 anni e il figlio di 27 anni sono stati uccisi dal proprio cane". L'allarme è scattato quando la figlia e sorella maggiore, non avendo notizie, si è avvicinata alla finestra dell'appartamento e ha visto un corpo riverso nel sangue. Il cane, uno Staffordshire-Terrier da combattimento, è stato portato al canile. La donna era in sedia a rotelle, e il figlio era malato. Una precisa dinamica dei fatti non è ancora stata chiarita: "attualmente non è possibile dire come sia potuto accadere un incidente simile", ha detto un investigatore. La procura ha stabilito comunque di procedere con un'autopsia. E' raro che un cane morda il proprio padrone, commenta Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Può capitare che cani cresciuti con la pressione e la violenza sviluppino comportamenti aggressivi.

