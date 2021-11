Giulia Provvedi

Giulia Provvedi mostra il lato B: Realtà vs Instagram

Giulia Provvedi contro le foto ritoccate su Instagram.

24/11/2021

Giulia Provvedi contro le foto ritoccate su Instagram. Dopo aver fatto vedere la sua pancetta sul social, ha messo in mostra il suo lato b e nel contempo ha svelato come le influencer riescono facilmente a modificare gli scatti condivisi. La Provvedi, infatti, su Instagram ha postato due suoi scatti in cui mette in mostra il lato b, il primo “originale” e con un po' di cellulite in primo piano e il secondo, rigorosamente modificato, in cui le piccole imperfezioni sono miracolosamente scomparse.

A fianco delle condivisione la Provvedi ha scritto: "Realtà vs Instagram. Voi cosa preferite? Io preferisco farci amare per i nostri difetti, che tanto un sedere che sembra perfetto su Instagram non è poi così difficile da ottenere. Un post che è stato molto apprezzato, soprattutto delle follower, che hanno lodato l’iniziativa.

Fonte: Libero Quotidiano

