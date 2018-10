Occhiali di tendenza 2018

Gli accessori senza tempo si reinventano con nuove forme e colori

Da ormai qualche anno gli occhiali da vista si sono trasformati in uno degli accessori più trendy e ricercati, da sfoggiare quotidianamente. Quali sono le tendenze più originali di questo autunno-inverno 2018-2019?

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/10/2018 - 09:09:32 Letto 723 volte

Da ormai qualche anno gli occhiali da vista si sono trasformati in uno degli accessori più trendy e ricercati, da sfoggiare quotidianamente. Anche se non si hanno problemi agli occhi o si portano lenti a contatto, per aggiungere quel tocco in più agli outfit e al proprio stile. Forme e colori sempre nuovi, vengono studiati nei minimi dettagli dagli stilisti più in voga delle case di moda internazionali e presentati sulle passerelle. Quali sono allora le tendenze più originali di questo autunno-inverno 2018-2019?

A tutto vintage con forme oversize

Il vintage non passa mai di moda. Quest'anno stravolge anche le forme degli occhiali, ad esempio con Stella McCartney che propone un paio di occhiali neri che riprende la classica montatura degli anni '40. Sono occhiali che si adattano benissimo ad un volto magro e un po' spigoloso. Anche il famosissimo brand Ray-Ban ha realizzato un modello vintage con dettagli dorati, molto eleganti e perfetti con outfit dalle tonalità beige e marroni. Mentre, Oliver Peoples riprende l'ispirazione ma preferisce creare una linea di occhiali leggermente allungati, per uno sguardo felino. Per chi normalmente utilizza gli occhiali da vista, ma vuole sfoggiare uno di questi modelli utilizzando delle lenti da sole, non c'è nessun problema: le lenti a contatto saranno la soluzione. Dopo l'acquisto delle lenti a contatto in uno dei negozi online dedicati, basterà scegliere tra le nuovissime montature di questa stagione. Come accade per le svariate offerte di lenti a contatto, ci sono altrettanti sconti su occhiali da vista e occhiali da sole. Conviene approfittarne per avere a disposizione nel cassetto più di un modello e passare da una montatura sottile in metallo radical-chic ideale per l'ufficio ad una oversize e iper squadrata, per le serate più eclettiche.

Direttamente dalle passerelle parigine...

Tornano di moda anche gli occhiali da vista grandi, che coprono tutto il viso, come quelli rotondi e nerissimi presentati da Guy Laroche durante la Paris Fashion Week. Questo modello sta molto bene a chi ha capelli molto corti ed un naso importante, perché distoglie l'attenzione da eventuali difetti del viso, senza nascondere troppo gli occhi. Sempre dalla Paris Fashion Week, Balenciaga ha presentato una vera chicca: un paio di occhiali privi di montatura. Si tratta di un modello molto classico e squadrato che si può accostare a qualsiasi tipo di outfit. Gli occhiali senza montatura sono perfetti e versatili da indossare in qualsiasi occasione. Balenciaga li ha pensati con un taglio abbastanza ampio e quadrato, in modo da permettere comunque di creare un make-up occhi d'impatto. Anche Saint Laurent quest'anno predilige la forma quadrata, con un occhiale dallo stile elegante ma senza eccedere nello sfarzo, per accontentare un po' tutti i gusti e tutti gli stili. Il lato positivo degli occhiali quadrati è la loro versatilità: infatti stanno bene a qualsiasi forma del viso, taglio di capelli ed acconciatura.

Libertà di interpretazione per il proprio stile: questo è il messaggio che viene urlato a gran voce dalle ultime passerelle che si sono svolte prima a Milano e poi a Parigi. Giocare con le forme e i colori senza preoccuparsi di stravolgere il proprio look, perché la moda è un evolversi continuo, una contaminazione di modelli passati con i materiali sempre più innovativi e leggeri del futuro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!