Golden Globes

Golden Globes, divi in nero contro le molestie a Hollywood

Ieri sera al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills si è tenuta la 75esima edizione dei Golden Globes...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/01/2018 - 12:56:45 Letto 377 volte

Ieri sera al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills si è tenuta la 75esima edizione dei Golden Globes che ha visto trionfare a sorpresa il film “Tre manifesti a Ebbing, Missouri" che si è aggiudicato quattro premi. Grande spazio è stato dedicato anche allo scandalo molestie: i divi hanno infatti sfilato vestiti di nero per manifestare la propria solidarietà. Anche il presentatore della cerimonia, Seth Meyers non ha risparmiato battute su molestie, tra Kevin Spacey e Harvey Weinstein. Protagoniste indiscusse della serata sono state le donne, tutte vestite di nero e con spilla del movimento "Time’s Up" e riferimento al movimento #metoo.

Oprah Winfrey ha ricevuto il Cecil B. DeMille Award, il Premio alla carriera. L'attrice ha parlato dello scandalo sulle molestie sessuali: "Per troppo tempo le donne non sono state ascoltate o credute quando hanno osato raccontare la loro verità sul potere di certi uomini. Ma questo tempo è finito".

I premi hanno registrato molte sorprese e qualche conferma. A vincere sono state comunque le storie al femminile. Candidato contro giganti e favoriti come "The Post" di Steven Spielberg e "The Shape of water" di Guillermo del Toro, "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" di Martin McDonagh ha vinto da outsider: premi al film, alla sceneggiatura, all'attrice Frances McDormand e all'attore non protagonista Sam Rockwell. Stessa sorte per il film tutto al femminile "Lady bird", nella categoria miglior commedia o musical, diretto dalla regista Greta Gerwig con la giovane Saoirse Ronan, protagonista e vincente come attrice.

Gary Oldman ha portato a casa il premio il miglior attore protagonista in un film drammatico per la sua interpretazione di Churchill ne "L’Ora più Buia" e Guillermo Del Toro si è aggiudica quello per la regia per "La Forma dell’Acqua". Tra gli altri premi, James Franco ha vinto come miglior attore protagonista in una commedia per il suo "The Disaster Artist" ed Allison Janney è risultata la migliore attrice non protagonista per "I, Tonya". Il miglior film straniero è stato decretato "In the Fade" di Fatih Akin con Diane Kruger, ispirato agli attentati neonazisti realmente accaduti in Germania tra il 2000 e il 2007. Arriverà nelle sale italiane a marzo con il titolo "Oltre la notte".

Ecco l'elenco di tutti i vincitori:

Miglior film – Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior film di genere comedy o musical – Lady Bird

Miglior regista – Guillermo del Toro (La forma dell’acqua)

Miglior attrice in un film di genere comedy o musical – Saoirse Ronan (Lady Bird)

Miglior attore in un film di genere comedy o musical – James Franco (The Disaster Artist)

Miglior attrice in un film drammatico – Frances McDormand (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Miglior attore in un film drammatico – Gary Oldman (L’ora più buia)

Miglior attrice non protagonista – Allison Janney (I, Tonya)

Miglior attore non protagonista – Sam Rockwell (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Miglior sceneggiatura originale – Martin McDonagh (Tre manifesti a Ebbing, Missouri)

Miglior colonna sonora per il cinema – Alexandre Desplat (La forma dell’acqua)

Miglior canzone originale per il cinema – This Is Me (The Greatest Showman)

Miglior film d’animazione – Coco

Miglior film straniero – Oltre la notte, Fatih Akin (Germania)

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!