Gran Bretagna, ministro arriva in ritardo in Aula e si dimette: ''Mi vergogno''

Due minuti di ritardo sono bastati per portarlo a rassegnare le dimissioni: troppa vergogna.

Due minuti di ritardo sono bastati per portarlo a rassegnare le dimissioni: troppa vergogna. È quanto accaduto a Lord Michael Bates, ministro britannico del Dipartimento internazionale per lo sviluppo, arrivato alla Camera dei Lord con un leggero ritardo, sufficiente però a non permettergli di rispondere alla prima domanda dell’interrogazione dell'opposizione. Quando ha preso la parola si è rivolto alla parlamentare Ruth Lister per chiedere perdono e offrire la propria testa.

"Mi scuso per la maleducazione che ho mostrato non facendomi trovare al mio posto per rispondere alla sua domanda. Nei cinque anni in cui è stato un mio privilegio rispondere alle domande per conto del governo ho sempre creduto che dovremmo elevare il livello di cortesia e rispetto nel rispondere. Mi vergogno per non essere stato al mio posto, e di conseguenza offrirò al primo ministro le mie dimissioni con effetto immediato". Dimissioni respinte da un unanime coro di "no" levatosi nell'Aula.

