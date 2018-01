Gran Bretagna

Il governo britannico ha nominato un ''ministro per la Solitudine''...

Il governo britannico ha nominato un "ministro per la Solitudine" con l'obiettivo di combattere ciò che il premier Theresa May ha descritto come "la triste realtà della vita moderna", che solo in Gran Bretagna colpisce oltre nove milioni di persone. A ricoprire l'incarico sarà Tracey Crouch, già sottosegretario allo Sport e alla Società civile.

"Per troppe persone - ha spiegato la May - la solitudine è una triste realtà della vita moderna. Voglio affrontare questa sfida per la nostra società e per tutti noi, e agire contro la solitudine sopportata in particolare dagli anziani e da coloro che hanno perso i loro cari, persone che non hanno nessuno con cui parlare o condividere i propri pensieri ed esperienze".

Secondo la Croce Rossa britannica, oltre 9 milioni di persone sostengono di essere sempre o spesso sole su una popolazione di 65.6 milioni. La nomina del "minister for loneliness" arriva in seguito a una raccomandazione di un comitato in memoria di Jo Cox, la deputata laburista assassinata da un estremista di destra prima del referendum sulla Brexit del giugno 2016.

