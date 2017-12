GF Vip

Grande Fratello Vip, Cecilia: ''Voglio riprendere la mia vita''

C'è aria di ''sgombero'' nella Casa del Grande Fratello Vip...

C'è aria di "sgombero" nella Casa del Grande Fratello Vip. Un comunicato ufficiale invita tutti a preparare le valigie in attesa dell'undicesima puntata: "Preparatevi perché da questo momento nella Casa potrà accadere qualsiasi cosa". Chi uscirà tra Cecilia, Ignazio, Cristiano e Ivana? Intanto la sorella di Belen confessa di voler uscire: "Voglio riprendere la mia vita, voglio chiedere scusa a chi devo chiedere scusa".

Cecilia confessa di essere stanca, di non reggere più la reclusione forzata. La sua speranza è che rimanga Ignazio al suo posto, lei ormai non pensa più neanche alla Finale: “Sono a posto con me stessa”, spiega e aggiunge: "Se dovessi rimanere finirei di nuovo in Nomination per cui preferisco andare via”. Per lei e Ignazio, entrambi in nomination è molto difficile l'attesa. L’ipotesi che uno dei due possa uscire mettendo fine all’idillio vissuto finora nella Casa spaventa soprattutto Ignazio che più volte si è trovato a ragionare su questa eventualità. “Non voglio fare a meno di questi baci” dice. Sdraiati su un divano, i piccioncini pensano alla diretta: “Ti rendi conto che potrebbe essere l’ultima notte qui dentro”, dice lo sportivo. “Non ci ritorneremo mai più nella nostra vita”, aggiunge con un pizzico di malinconia.

Lei appare tranquilla, lui più pensieroso. L’affascinante argentina intona: “Che sarà, che sarà della mia vita chi lo sa!”. Un po’ di preoccupazione, da entrambe le parti, è più che comprensibile. Si sono conosciuti in un contesto “surreale”, la vita vera è un'altra. “Mi aspetti comunque vada?” domanda lo sportivo alla sua amata, che però si nasconde sotto le coperte prima di dare una risposta.

