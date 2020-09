GFVIP

Grande Fratello Vip, Leali: ''Mussolini ha fatto tante cose buone''

Polemiche per la frase di Fausto Leali su Benito Mussolini e Adolf Hitler.

17/09/2020

"Mussolini ad esempio ha fatto delle cose per l’umanità, le pensioni, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini". Una frase, pronunciata nel corso di una chiacchierata con i suoi coinquilini del GfVip Patrizia de Blanck, Pierpaolo Petrelli, Enock Barwuah e Massimiliano Morra, che ha gettato nella bufera social Fausto Leali. 'L'elogio al Duce' sull'introduzione delle pensioni infatti, anche se detto di sfuggita e anche se la regia ha prontamente staccato su un'altra inquadratura, non è sfuggito agli internauti, che hanno portato in breve tempo il cantante 75enne in tendenza su Twitter sommergendo il web di commenti.

