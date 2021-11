Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, proposta di matrimonio in diretta per Francesca Cipriani

''Ti amo e voglio stare con te. Vuoi sposarmi?'': Francesca Cipriani riceve al GF Vip la proposta di matrimonio dal fidanzato Alessandro.

23/11/2021

"Io senza di te non riesco a stare e voglio che rimaniamo insieme tutta la vita. Voglio chiederti se vuoi diventare mia moglie, perché io voglio invecchiare con te". Nella Casa del "Grande Fratello Vip" l'amore prende il sopravvento e Alessandro Rossi torna nel reality per fare la proposta di matrimonio alla fidanzata Francesca Cipriani.

"Questi tre mesi sono stati difficili, perché noi siamo abituati a stare insieme - ha commentato il ragazzo, visibilmente emozionato - L'amore è aumentato e tu mi manchi tanto. Per me la vera felicità è quando tu mi dai una carezza, mi fai una scenata di gelosia, anche quando mi sgridi se sbaglio perché significa che stiamo crescendo insieme come coppia".

La dichiarazione di Alessandro ha fatto emozionare sia i concorrenti, sia gli ospiti presenti nello studio di Alfonso Signorini, ma soprattutto Francesca, che ha ovviamente accettato la proposta senza esitazione.

