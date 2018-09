Grande Fratello Vip: questi i nomi che entreranno nella casa più spiata d'Italia

Da lunedì 24 Settembre al via la terza edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, questi i nomi che entreranno nela casa...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2018 - 13:18:07 Letto 418 volte

Da lunedì 24 Settembre al via la terza edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini e siamo finalmente in grado di dirvi chi sono i Vip che varcheranno la porta rossa della casa più spiata d’Italia:

Walter Nudo, Ivan Cattaneo, Francesco Monte,Giulia e Silvia Provvedi in arte le Donatella, Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin, Jane Alexander, Maurizio Battista, Martina Hamdy, Giulia Salemi, Lisa Fusco, Fabio Basile, Elia Fongaro, Andrea Mainardi, Benedetta Mazza e Stefano Sala.

Per soddisfare qualche piccola curiosità: Silvia Provvedi è tornata single dopo la fine della storia d'amore con Fabrizio Corona, così come è tornato single anche il cabarettista Battista, Walter Nudo potrebbe essere uno dei personaggi “forti” del prossimo Grande Fratello Vip diventando subito leader del gruppo.

Si metterà in gioco anche il cantante degli anni 70 Ivan Cattaneo, chi non ricorda la sua zebra a pois? Ed il campione olimpico Fabio Basile? Non mancano le belle donne, come la sexy di "Pechino Express" Giulia Salemi o l'attrice Jane Alexander e la "soubrettina" Lisa Fusco, celebre per la spaccata e Martina Hamdy volto delle previsioni meteo del tg5.

Un cast molto eterogeneo che farà quindi argomentare i salotti della tv.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!