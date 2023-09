grano Ucraina

Grano, Erdogan: ''Putin ha posto due condizioni per l'accordo''

La Russia ha due condizioni particolari per l'accordo sul grano.

05/09/2023

"La Russia ha due richieste particolari. Una riguarda il collegamento della Banca russa dell'Agricoltura al sistema Swift e la seconda riguarda l'assicurazione per le navi utilizzate nei trasporti". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta la presidenza della Repubblica di Ankara, parlando delle principali condizioni poste dal capo di Stato russo Vladimir Putin per rilanciare il patto sulle esportazioni di grano tramite un corridoio sicuro nel Mar Nero.

Fonte: TGCOM24

