Grano, Erdogan rattristato per attacchi russi sul porto di Odessa: ''Si attui accordo''

Recep Tayyip Erdoğan si è detto ''rattristato'' per gli attacchi russi sul porto di Odessa a meno di 24 ore dalla firma dell'accordo.

Istanbul Mosca e Kiev mettano in pratica l'accordo di Istanbul sui corridoi sicuri nel Mar Nero per riavviare l'export di grano dai porti dell'Ucraina. Questo l'auspicio del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, che si è detto "rattristato" per gli attacchi russi sul porto di Odessa a meno di 24 ore dalla firma dell'accordo.

Intervistato dalla tv di Stato Trt, il presidente turco ha ricordato che l'accordo, sotto gli auspici dell'Onu e di cui è parte attiva Ankara, "allevierà la crisi alimentare globale".

