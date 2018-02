Guerra Siria

Guerra in Siria: Putin annuncia tregua umanitaria di cinque ore

Il provvedimento adottato per consentire alla stressata popolazione civile di lasciare l’area controllata dai ribelli

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/02/2018 - 10:00:48 Letto 378 volte

E’ scattata dalle 8 di questa mattina la tregua umanitaria di cinque ore nella Ghouta orientale e in altre zone del conflitto in Siria: lo ha annunciato la Russia per voce del suo capo di Stato Vladimir Putin; sarà così creato un corridoio umanitario per permettere ai civili, in quel frangente di lasciare l’area controllata dai ribelli e bombardata incessantemente da giorni dal regime.

Immediate le reazioni dell’attivista Abu Ahed, che alla Ddp ha denunciato come “questo è un nuovo modo di imporre uno spostamento forzato dei residenti della Ghouta orientale e anche una mossa russa per aggirare la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu adottata sabato scorso", che prevedeva una tregua di 30 giorni in Siria.

