Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, 100mila persone sono intrappolate a Mariupol

Centomila persone sono rimaste intrappolate nella città di Mariupol stretta d'assedio, e affrontano la fame sotto costanti bombardamenti russi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/03/2022 - 09:08:21 Letto 803 volte

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha fatto appello per il rilascio di un convoglio umanitario catturato dalle forze russe. Zelensky ha rinnovato il suo appello per corridoi umanitari sicuri, e ha detto che i civili stanno affrontando "condizioni disumane" in un "assedio totale senza cibo, né acqua, né medicine".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

