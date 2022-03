Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, al confine primi 400 mercenari siriani arruolati dalla Russia

I primi 400 mercenari siriani arruolati dalla Russia sono arrivati ai confini dell'Ucraina.

Lo riporta l'agenzia locale Unian. Vicino alla frontiera, nelle regioni di Rostov, in Russia, e Gomel, in Bielorussa, sono stati allestiti centri di alloggio e di addestramento. Secondo l'osservatorio per i diritti umani in Siria, i miliziani arruolati nel Paese da Mosca sono più di 40mila con la promessa di ricevere "un salario e alcuni privilegi".

