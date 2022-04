Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Biden accusa Putin: ''Il suo è un genocidio''

''E' sempre più chiaro che Vladimir Putin sta cercando di cancellare l'idea di essere ucraini'', afferma il presidente Usa, Joe Biden.

Pubblicata il: 13/04/2022

"Sì, ho parlato di "genocidio" perché è sempre più chiaro che Vladimir Putin sta cercando di cancellare l'idea di essere ucraini". Lo afferma Joe Biden rispondendo a chi gli chiedeva se in Ucraina fosse in corse un genocidio.

Finora il presidente americano aveva parlato di crimini di guerra, ma non di genocidio. Il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, nei giorni scorsi aveva specificato che "vediamo atrocità, crimini di guerra, ma ancora non vediamo un livello sistematico di deprivazione della vita del popolo ucraino che arriva al livello di genocidio".

Interpellato domenica scorsa dalla Cnn, Sullivan aveva detto che non è importante l'etichetta di genocidio o no, "quanto il fatto che queste sono azioni crudeli e criminali, alle quali bisogna rispondere in modo deciso".

Fonte: Adnkronos

