Guerra in Ucraina, Draghi a Guterres: ''Unire i nostri sforzi, Onu sia una guida''

Il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di un incontro bilaterale con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres al Palazzo di Vetro a New York.

"Questo è un momento in cui l'unica risposta possibile è unire i nostri sforzi alle Nazioni Unite. Mi ha colpito come in questi giorni, durante l'Assemblea Generale, molti discorsi abbiamo citato la Carta delle Nazioni Unite. Firmarla è stata una delle cose miglior che l'umanità abbia mai fatto. Questa istituzione dovrebbe avere sempre un ruolo guida". Lo ha detto, secondo fonti presenti all'incontro, il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di un incontro bilaterale con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres al Palazzo di Vetro a New York.

"Sono estremamente grato per quello che tu personalmente e tutte le Nazioni Unite avete fatto per sbloccare il grano dai porti del Mar Nero, e per quello che fate in Libia", ha aggiunto il premier a Guterres, che lo elogiato "per la leadership a livello internazionale, per la capacità che hai avuto insieme all'Italia di portare avanti e sbloccare dossier molto importanti" e lo ha definito "un vero campione del multilateralismo". Guterres ha poi sottolineato che "cerchiamo di utilizzare tutti i margini possibili per renderci utili. Nel caso dello sblocco del grano nei porti del Mar Nero, il sistema delle Nazioni Unite ha lavorato e sta lavorando molto bene insieme".

