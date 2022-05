Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Draghi: ''D'accordo con Biden sul sostegno a Kiev, ma chiediamoci come arrivare alla pace'' *VIDEO*

''L'incontro è andato molto bene, Biden ha ringraziato l'Italia, un partner forte, affidabile, un interlocutore credibile'', si esprime così il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Washington.

11/05/2022

"Siamo d'accordo sul sostegno all'Ucraina e sulle pressioni su Mosca, ma occorre anche chiedersi come si costruisce la pace". Il premier Mario Draghi si esprime così in conferenza stampa a Washington. Ieri il presidente del Consiglio ha incontrato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

"Ringrazio Biden e l'amministrazione Usa per l'accoglienza splendida. L'incontro è andato molto bene, Biden ha ringraziato l'Italia, un partner forte, affidabile, un interlocutore credibile. Io ho ringraziato Biden per il ruolo di partnership che sta avendo in questa crisi e di confronto con tutti gli alleati. Siamo d'accordo sul sostegno all'Ucraina e sulle pressioni su Mosca, ma occorre anche chiedersi come si costruisce la pace. Il percorso negoziale è difficile, il primo punto è come costruirlo", dice Draghi.

"La guerra ha cambiato fisionomia. Inizialmente era una guerra in cui si pensava ci fossero un Golia e un Davide, sembrava una guerra di difesa disperata. Oggi il panorama si è capovolto, non c'è più un Golia. Quella che sembrava una potenza invincibile, sul campo non si è dimostrata tale almeno con le armi convenzionali", afferma.

"Quali obiettivi ci si propone da entrambe le parti? Che tipo di pace si vuole? Prima ancora di arrivare a questo punto, c'è uno sforzo che occorre fare e che devono fare in particolare Russia e Stati Uniti: bisogna sedersi ad un tavolo", dice il premier.

"Il percorso negoziale è molto difficile ma il primo punto è come costruire questo percorso negoziale, deve essere una pace che vuole l'Ucraina, non una pace imposta da altri né tantomeno dagli alleati", conclude il premier Draghi.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Youtube Canale Palazzo Chigi

