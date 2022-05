piano di pace Italia

Guerra in Ucraina, Lavrov: ''Piano di pace Italia non è serio''

Da Mosca arriva una nuova bocciatura, questa volta dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov: ''Il piano di pace italiano sull'Ucraina non è serio''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/05/2022 - 16:04:53 Letto 754 volte

"Il piano di pace italiano sull'Ucraina non è serio". Da Mosca arriva una nuova bocciatura, questa volta dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov, dopo che due giorni fa si era espresso contro il vice presidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev.

"Nessuno ci ha consegnato niente, possiamo solo essere guidati dalle speculazioni, dalle descrizioni di questa iniziativa che appaiono sui media", ha esordito Lavrov, in un'intervista a Rt arabic. Salvo poi aggiungere: "Per quanto ne so, dice che la Crimea e il Donbass dovrebbero far parte dell'Ucraina ricevendo ampia autonomia. Bene, politici seri che vogliono ottenere un risultato e non si impegnano in autopromozione davanti agli elettori non possono proporre queste cose".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!