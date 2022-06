Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Macron promette aiuti a Zelensky: pronta a mandare anche armi pesanti

10/06/2022

"La Francia rimarrà mobilitata per soddisfare i bisogni dell'Ucraina, comprese le armi pesanti". Lo ha assicurato il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso di un nuovo colloquio telefonico avuto con il suo omologo ucraino, Volodymr Zelensky.

"Abbiamo discusso di altri aiuti militari all'Ucraina", ha aggiunto in un tweet, sottolineando che "particolare attenzione è stata dedicata alle modalità di adesione dell'Ucraina all'Ue". I due leader, secondo l'Eliseo, "hanno convenuto di restare in contatto, soprattutto in vista del parere che la Commissione europea esprimerà sulla domanda di adesione dell'Ucraina all'Unione europea, e della discussione che seguirà al Consiglio europeo del 23 e 24 giugno".

Zelensky, dal canto suo, ha affermato su Twitter di aver informato Macron sulla situazione sul fronte. "E' stato discusso ulteriore supporto alla difesa dell'Ucraina e del lavoro sulle garanzie di sicurezza. Particolare attenzione è stata dedicata al percorso dell'Ucraina verso l'Ue", ha evidenziato.

Fonte: Adnkronos

