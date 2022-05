Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Mattarella: ''Per un cessate il fuoco Russia deve sentire la pressione dell'Europa''

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ''ritiene che occorra premere sulla Federazione Russa perché venga indotta a interrompere le ostilità e si giunga ad una tregua nella guerra in Ucraina''.

Pubblicata il: 26/05/2022

"In Ucraina dobbiamo arrivare a un cessate il fuoco e al negoziato, ma per farlo la Russia deve sentire una forte pressione dell'Europa". A indicarlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che durante un colloquio con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha "fatto presente come secondo l'Italia sia necessario premere sulla federazione russa perché premendo venga indotta a una tregua".

